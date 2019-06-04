Başkan Erdoğan: Örgütlü bir iftira ve linç kampanyası yürütüldü Başkan Erdoğan, 300 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ile bir araya geldi. CHP'li belediyeleri eleştirdi. Başkan Erdoğan, STK temsilcileriyle bir araya geldi. "İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşan, kız çocuklarına sahip çıkan vakıflarımıza, derneklere yönelik örgütlü bir iftira ve linç kampanyası yürütüldü" dedi



İhtiya. sahiplerinin yardımına koşan vakıflara, derneklere yönelik linç kampanyası yürütüldü. CHP'lilerin gözü evine ekmek götürmekten başka derdi olmayanlara çevrildi.





BAYRAMDA SEÇİM MESAİSİ

Erdoğan, bayram tatili süresince de







Cumhurbaşkanı , 300 civarında STK'dan oluşan Milli İrade Platformu temsilcileri ile bir araya geldi. İstanbul seçimleriyle ilgili şu mesajları verdi:

İSTANBUL seçimlerine ne kırgınlık ne küskünlük ne de başka bir şekilde yaklaşamayız. Bir gönül yapmayı bile az görmeyecek dokunmadık kalp bırakmayacağız.

31 MART tarihinden bu yana, seçim sonuçları dışında da pek çok tartışmaya şahit olduk. Belediyenin verileri kanunsuz ve nereye aktarılacağı belli olmayan bir şekilde kopyalanmaya çalışıldı.

STK'LARA yapılan yardımlar yalan bilgilerle tartışılmaya açıldı. İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşan, kızlara sahip çıkan vakıflara, derneklere yönelik örgütlü bir iftira ve linç kampanyası yürütüldü.

BELEDİYEYE ait otoparkların terör örgütleri ile irtibatlı kesimlere bırakılacağı iddiaları bile insanları rahatsız etmeye yetti. CHP'nin aldığı her yerde, hatta İstanbul'da da gözler hemen evine ekmek götürmekten başka derdi olmayanlara çevrildi.



YILDIRIM VAATLER

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız.

Dar gelirliye elektrikte 80, doğalgazda 50 lira destek vereceğiz.

Su ve doğalgaz abonelerinin daha önce ödediği 'açma-kapama' ücreti kaldırılacak.

İGDAŞ ve İSKİ'ye olan borçlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak.

İSPARK ilk 1 saat için ücretsiz olacak.

Her yıl 25 bin engelli aile belediye kamplarında tatil yapacak.

Ev kadınlarının yaptığı el işlerine 1000 liraya kadar destek verilecek.

Yeni evlenen her çifte 8 bin lira düğün yardımı yapılacak.

Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz olacak.

Üniversitelilere 10 GB internet desteği sağlanacak.

Öğrencilere müze ve şehir tiyatroları ücretsiz olacak.

Amatör spor kulüplerine 100 biner lira destek verilecek.

Her yıl 100 bin İstanbullu'ya iş bulacağız. 16 milyon İstanbullu'ya Binali Yıldırım'dan müjdeler! Elektriğe, doğal gaza indirim Belediye verileri kanunsuz olarak ve nereye aktarılacağı belli olmayan bir şekilde kopyalanmaya çalışıldı. STK'lara yapılan yardımlar, çoğu yalan yanlış bilgilerle tartışmaya açıldı.İhtiya. sahiplerinin yardımına koşan vakıflara, derneklere yönelik linç kampanyası yürütüldü. CHP'lilerin gözü evine ekmek götürmekten başka derdi olmayanlara çevrildi.Erdoğan, bayram tatili süresince de İstanbul seçimi mesaisine devam edecek. Haziran'ın ikinci haftasında ise ilçe mitingleri ile sahaya inecek. Recep Tayyip Erdoğan , 300 civarında STK'dan oluşan Milli İrade Platformu temsilcileri ile bir araya geldi. İstanbul seçimleriyle ilgili şu mesajları verdi:seçimlerine ne kırgınlık ne küskünlük ne de başka bir şekilde yaklaşamayız. Bir gönül yapmayı bile az görmeyecek dokunmadık kalp bırakmayacağız.tarihinden bu yana, seçim sonuçları dışında da pek çok tartışmaya şahit olduk. Belediyenin verileri kanunsuz ve nereye aktarılacağı belli olmayan bir şekilde kopyalanmaya çalışıldı.yapılan yardımlar yalan bilgilerle tartışılmaya açıldı. İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşan, kızlara sahip çıkan vakıflara, derneklere yönelik örgütlü bir iftira ve linç kampanyası yürütüldü.ait otoparkların terör örgütleri ile irtibatlı kesimlere bırakılacağı iddiaları bile insanları rahatsız etmeye yetti. CHP'nin aldığı her yerde, hatta İstanbul'da da gözler hemen evine ekmek götürmekten başka derdi olmayanlara çevrildi.Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , katıldığı bir televizyon programında "Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız" diyerek vaatlerini açıkladı:Doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız.Dar gelirliye elektrikte 80, doğalgazda 50 lira destek vereceğiz.Su ve doğalgaz abonelerinin daha önce ödediği 'açma-kapama' ücreti kaldırılacak.İGDAŞ ve İSKİ'ye olan borçlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak.İSPARK ilk 1 saat için ücretsiz olacak.Her yıl 25 bin engelli aile belediye kamplarında tatil yapacak.Ev kadınlarının yaptığı el işlerine 1000 liraya kadar destek verilecek.Yeni evlenen her çifte 8 bin lira düğün yardımı yapılacak.Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz olacak.Üniversitelilere 10 GB internet desteği sağlanacak.Öğrencilere müze ve şehir tiyatroları ücretsiz olacak.Amatör spor kulüplerine 100 biner lira destek verilecek.Her yıl 100 bin İstanbullu'ya iş bulacağız.



YSK'YA TEPKİ

Yıldırım, "Seçimin yenilenmesine





ZÜBEYDE YALÇIN , "Seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur" dedi. TÜM MANŞETLER