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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 07:01

'lilerden tam kadro hainlik! Hendek operasyonunda ölen teröristlerin mezarlarını ziyaret ettiler

Kahraman Mehmetçiğimizin Hendek'te sürdürdüğü başarılı operasyonda öldürülen eli kanlı teröristlerin mezarlıklarına, 'liler ziyaret gerçekleştirdi.

HDP'lilerden tam kadro hainlik!

yöneticileri, Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile ölen teröristlerin mezarlarını ziyaret etti.

HDP Diyarbakır Milletvekilleri Remziye Tosun, Saliha Aydeniz, Musa Farisoğulları, HDP ile il ve ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, terörist mezarlıklarını beraber gezdiler.

HENDEK OPERASYONUNDA ÖLEN TERÖRİSTLER
Hain terör örgütünün savunucularının gezdikleri mezarlıkların, Hendek operasyonunda öldürülen teröristlere ait olduğu belirtildi.

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