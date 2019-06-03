HDP yöneticileri, Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile ölen teröristlerin mezarlarını ziyaret etti.

HDP Diyarbakır Milletvekilleri Remziye Tosun, Saliha Aydeniz, Musa Farisoğulları, HDP ile DBP il ve ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, terörist mezarlıklarını beraber gezdiler.

HENDEK OPERASYONUNDA ÖLEN TERÖRİSTLER

Hain terör örgütünün savunucularının gezdikleri mezarlıkların, Hendek operasyonunda öldürülen teröristlere ait olduğu belirtildi.