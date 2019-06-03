Şehitlere son görev

Iğdır'ın Aralık İlçesi'nde, çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş Ali Yılmaz (22) Kütahya'nın Simav İlçesi'nde, Uzman Onbaşılardan İbrahim Alıcı (22), Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde, Yasin Çubuk ise Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Alıcı'nın annesi Nafi Alıcı "Düşmanlar sevinmesin yavrum. Vatanımız bölünmesin. Bayrak sağ olsun. Vatan sağ olsun. Dik duracağım, ağlamayacağım yavrum. Ben şehit verdim, güle güle git yavrum. İki oğlum var onları da şehit veririm" diye ağıt yaktı. Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca (30) memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kız kardeşi Ümran Sanca, "4 aydır ağabeyimin yüzüne hasret kaldım. Biricik ağabeyime son kez sarılıp onu doya doya koklayayım" diyerek gözyaşı döktü. Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ise Şırnak'ta toprağa verildi.
Tokat Erbaa'da son yolculuğuna uğurlanan Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın yakınları, büyük bir üzüntü yaşadı.
Tokat Erbaa'da son yolculuğuna uğurlanan Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın yakınları, büyük bir üzüntü yaşadı.
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