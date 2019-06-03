Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avramopoulos ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avramopoulos ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
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