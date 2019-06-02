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FETÖ’cüler kaçamadı

FETÖ’cüler kaçamadı
Balıkesir'de dün hareketli saatler yaşandı. Güvenlik güçleri, Ayvalık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen grubu takibe aldı. Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen doktor ve mühendislerin bulunduğu 17 FETÖ şüphelisi ile birlikte 6 çocuk yakalandı.

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