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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 18:51

Cumhurbaşkanlığı'ndan paylaşımı! İşte duygulandıran o video

hesabından lilerin videolu bayram mesajının yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Filistin paylaşımı

hesabından lilerin videolu bayram mesajının yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

"Gönlümüz bir soframız bir" etiketiyle paylaşılan videoda konuşan li bir Müslüman, "Biz Filistin'in Gazze şehri sakinleri olarak, mübarek ramazan ayı dolayısıyla Sayın olmak üzere, Türk hükümetine ve Türk halkına en iyi temennilerimizi yürekten gönderiyoruz. Mübarek ramazan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temennimiz, her zaman olduğu gibi Filistin davası ve Filistin halkının yanında olması, özellikle Gazze şehrine uzun yıllardır uygulanan ablukayı kaldırma çabasına devam etmesidir. Allah size bereket ve sağlık versin." ifadelerini kullandı.

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