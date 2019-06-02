Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı.
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