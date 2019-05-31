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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 10:30

Son dakika haberi: 'den 'teki saldırılar için başsağlığı mesajı

, dün 'te düzenlenen lerde hayatını kaybedenler için 'a taziyelerini bildirdi. 'ndan yapılan açıklamada "Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Türiye'den Kerkük'e başsağlığı mesajı

ndan yapılan yazılı açıklamada, 'te düzenlenen ler nedeniyle hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

TERÖR SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ
Açıklamada, "Farklı etnik ve dini grupların barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu tür hain saldırıların Kerkük halkının barış, huzur ve güven içinde bir arada yaşama ve Irak'ın refah ve huzuruna katkı sağlama yönünde sergilediği iradeyi sarsamayacağına olan inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

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