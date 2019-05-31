Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.05.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 10:50

adına komite kuran terörist ''yakalandı

Diyarbakır'ın Sur ilçcesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, '' kod adlı 'lı terörist B.A., yakalandı. Örgüt adına komite kurup yönettiği, örgüte eleman temin ettiği belirlenen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PKK adına komite kuran terörist yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla '' kod adlı B.A. isimli 'lı teröristin kentte olduğu belirlendi. Sur ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.



Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Daha önce terör dosyalarında adı geçen, ancak kod adı ile faaliyet yürütmesi nedeniyle kimliği tespit edilemeyen, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı PKK/ terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, silahlı terör örgütüne eleman temin ettiği, medrese eğitimi almasından dolayı terör örgütü adına komite kurarak bu komiteye önderlik ettiği, Kobani ve Şengal bölgesinde faaliyet yürüten örgüt üyelerine gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdiği tespit edilen 'Adil Xoca kod adlı B.A. isimli teröristin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır Sur ilçesinde belirlenen adreste Sur ve Lice İlçe Jandarma Komutanlıklarının da desteğiyle yapılan operasyonda, 'Adil Xoca kod adlı B.A. isimli terörist yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriPKK adına komite kuran terörist 'Adil Xoca'yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri