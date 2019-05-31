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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 20:25

'dan ınına ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , ını ziyaret etti. Karşılarında Binali Yıldırım'ı görenler fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Binali Yıldırım'dan esnaf ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , Mahmutpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların yanı sıra Binali Yıldırım'a turistlerde yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, esnafların sıkıntılarını dinledi. Bir vatandaş ise Binali Yıldırım'ın yanına gelerek, kayınvalidesiyle telefonda konuşturması renkli görüntüler oluşturdu.

Karşılarında Binali Yıldırım'ı görenler fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

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