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  • Son Güncelleme: 01.06.2019 01:41

Camii ’nde doldu taştı

’nde manzarasıyla kendine hayran bırakan Camii havadan görüntülendi.

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