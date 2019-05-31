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7/24 mesaisi

7/24 İstanbul mesaisi
Meclis'in tatile girmesiyle birlikte milletvekillerinin mesaisi tam zamanlı devam edecek. AK Parti, seçimlere 23 gün kala 7 gün 24 saat sahada olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'a kadar ağırlıklı olarak çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. Her akşam iftar programlarıyla vatandaşla buluşan Erdoğan, bayramdan sonra ise 39 ilçede vatandaşla bir araya gelecek.

EDA IŞIK

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