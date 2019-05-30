Yutucu Tespit Cihazı kaçakçılara kolaylıkla tespit ediyor

Kaçakçılara geçit verilmedi. Ticaret Bakanlığı, yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda teknik cihaz kapasitesini güçlendirdi. Bagajları üç boyutlu tarayan 'CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi' ile yutarak vücuda uyuşturucu madde saklayan kuryeleri tespit eden 'Yutucu Tespit Cihazı', dış hatlar terminaline yerleştirildi. Dünyada sayılı havalimanında olan ve Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan bu 2 cihaz, kaçakçıları anında ele veriyor. 'CT Tomografik Bagaj Tarama Cihazı', valizlerin tomografisini çekerek, içini çok net gösteriyor. 'Yutucu Tespit Cihazı' ise 'yutucu kurye' olarak adlandırılan şahısların, yutarak vücutlarına sakladıkları uyuşturucu maddeleri kolaylıkla tespit ediyor. Vücut taraması 7 saniye gibi kısa bir zamanda yapılabiliyor.