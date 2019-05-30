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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 19:53

Bakan Albayrak'tan 'Yargı Reformu Streteji Belgesi' paylaşımı

, 'Yargı Reformu Streteji Belgesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Nisan ayında müjdesini paylaştığımız bir yapısal reform daha hayata geçiyor. Sn. açıkladığı, “” demokrasimize, hukuk sistemimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesine yer verdi.

Bakan Albayrak: Ülkemize hayırlı olsun

Başkan , uzun süredir toplumun her kesimi tarafından merakla beklenen Yargı Reformu Streteji Belgesi'ni açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemeler arasında avukatlara yeşil pasaport müjdesi de vardı.

, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, "" için hayırlı olsun dileklerini iletti.

Albayrak, "Nisan ayında müjdesini paylaştığımız bir yapısal reform daha hayata geçiyor. Sn. açıkladığı, "Yargı Reformu Strateji Belgesi" demokrasimize, hukuk sistemimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesine yer verdi.

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