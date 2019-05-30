Bakan Albayrak'tan 'Yargı Reformu Streteji Belgesi' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir toplumun her kesimi tarafından merakla beklenen Yargı Reformu Streteji Belgesi'ni açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemeler arasında avukatlara yeşil pasaport müjdesi de vardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, "Yargı Reformu Strateji Belgesi" için hayırlı olsun dileklerini iletti.

Albayrak, "Nisan ayında müjdesini paylaştığımız bir yapısal reform daha hayata geçiyor. Sn. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, "Yargı Reformu Strateji Belgesi" demokrasimize, hukuk sistemimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesine yer verdi.