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  • 29.05.2019 20:09
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 20:09

'da bir mezrada uduz belirlenmesi üzerine önlemi alındı

'da, bir mezrada ineten şüphesiyle alınan numunenin pozitif çıktığı bildirildi. Mezraya hayvan giriş ve çıkışları 6 ay süreyle yasaklandı.

Adıyaman'da karantina önlemi alındı

Mereze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akdere köyüne bağlı Akıncı mezrasında, ölen bir dan şüphesiyle alınan numune, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

Burada yapılan incelemede ineğin kuduz olduğu belirlendi. Ekiplerce aileye ait diğer 7 büyükbaş hayvan da itlaf edildi.

"BURADA KUDUZ HASTALIĞI VARDIR"
Ekipler, mezranın girişine "Burada kuduz hastalığı vardır" tabelası dikti. Mezrada ilaçlama çalışması yapan ekipler, bazı küçükbaş hayvanları da aşıladı.

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