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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 22:30

Son dakika... 'Zümrüt Apartmanı' kitabının yazarı gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı gözaltına alındı.

Skandal kitabın yazarı gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki'nin, soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

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