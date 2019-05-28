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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 22:01

Başkan Erdoğan Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan , Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı

Başkan , Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı kardeşime şahsım ve Milletim adına sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum."

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