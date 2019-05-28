Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.



"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşime şahsım ve Milletim adına sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum."