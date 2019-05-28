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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 09:31

Son dakika: 'te terör operasyonu! Biri turuncu listede iki terörist etkisiz hale getirildi

Tillo'da düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlerden birinin 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu kod adlı olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı biri turuncu listede iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.:

"İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında -Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan, "Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu''nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli terörist olduğu tespit edilmiştir."

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