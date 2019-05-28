İçişleri Bakanlığı biri turuncu listede iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.:
"İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında Siirt-Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan, "Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu''nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli terörist olduğu tespit edilmiştir."
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