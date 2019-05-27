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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 08:03

Son dakika: merkezli 18 ilde operasyonu: 27 gözaltı kararı

merkezli 18 ilde /’ye yönelik soruşturma kapsamında 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah yapılan operasyonlar askerler gözaltına alındı.

Adana merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Adana merkezli 18 ilde 27 askere yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şafak vakti adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında emekli, ihraç edilmiş ve aktif olarak görev yapan askerler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılardan birinin Somalili olduğu öğrenildi.

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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