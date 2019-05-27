Meteoroloji tarafından yeni uyarı yayınlandı. Buna göre Afrika üzerinden gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünü etkileyecek. Gelen sıcak hava dalgası nedeniyle havanın 5 -10 derece daha artması bekleniyor.





Önümüzdeki hafta bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının;

Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilisve Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır'da 35, Kayseri ve Isparta'da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.





Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları gerekiyor.