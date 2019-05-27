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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 06:57

'den son dakika uyarısı: Sıcaklıklar hissedilir derecede artacak!

'den yapılan son dakika değerlendirmesine göre bu hafta hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Bugünden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mayıs ayının en yüksek değerlere ulaşacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış var? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde raporu...

Sıcaklıklar hissedilir derecede artacak!

tarafından yeni uyarı yayınlandı. Buna göre Afrika üzerinden gelen yurdun büyük bölümünü etkileyecek. Gelen sıcak hava dalgası nedeniyle havanın 5 -10 derece daha artması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının;

Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilisve Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır'da 35, ve Isparta'da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları gerekiyor.

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