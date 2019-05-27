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  • 27.05.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 18:23

'da ticari araç na düştü: 4 yaralı

'da Fatsa-Kumru yolunda hafif ticari araç na düştü. Kaza sonucu sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil su kanalına düştü! Yaralılar var

'da hafif ticari aracın na düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erkan Şendur yönetimindeki 52 KG 419 plakalı hafif ticari araç Fatsa-Kumru yolunda su kanalına devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
, sürücü Şendur ile araçta bulunan Güllü Şendur, Havva Şendur ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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