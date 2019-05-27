Başkan Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'i idama götüren 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan twitterdan yayınladığı mesajda "27 Mayıs 1960 tarihi Milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59.yılında darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.