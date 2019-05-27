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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 17:50

Başkan Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı

Başkan 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında 27 Mayıs tarihinin "Türk demokrasi tarihinde kara bir leke" olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'i idama götüren 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan twitterdan yayınladığı mesajda "27 Mayıs 1960 tarihi Milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59.yılında darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

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