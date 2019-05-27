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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 22:52

'un köprüleri, bayrağı renklerine büründü

28 Mayıs 1918'de ilan edilen Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında Şehitler, , ve , Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.




Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı, köprülerde görsel şölen oluştu.

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