Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı, köprülerde görsel şölen oluştu.
İstanbul'un köprüleri, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
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