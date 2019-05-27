AHaber CANLI YAYIN

Ali İhsan Yavuz A Haber canlı yayınında 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta neler olduğunu, oy hırsızlığını ve sandık başkanları hakkındaki şaibeleri tek tek ortaya koydu. AK Parti'li Ali İhsan Yavuz CHP'lilere önemli sorular yöneltti. Yavuz şöyle konuştu:

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre, Sandık Başkanları kamu görevlisi olacak. Sandık Başkanları da önceden kimseye verilmeyecek. Verilmemesinin sebebi de sandık başkanlarına baskı yapılmamasından dolayı.

Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki bizde bu listeler vardı. Bizde YSK kararlarını ortaya koyunca şimdi hiç seslerini çıkarmıyorlar.

1) Bu listeleri kimden aldınız?

2) Bu listeler üzerinden ne türden bir çalışma yaptınız, kimlere hangi mesajlar attınız?

3) Bu listeleri size kim verdi bunu da bizim bilmemiz lazım?