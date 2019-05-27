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  • 27.05.2019 22:43
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 22:56

'den 'yi köşeye sıkıştıracak sorusu

Genel Başkan Yardımcısı Canan Barlas ile Gündem programına konuk oldu. yaşanan usulsüzlüklerle ilgili ve ’nun ’da seçim yenileme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti'li Ali İhsan Yavuz 'lilere önemli sorular yöneltti.

AHaber CANLI YAYIN

A Haber canlı yayınında sandıkta neler olduğunu, oy hırsızlığını ve sandık başkanları hakkındaki şaibeleri tek tek ortaya koydu. 'li Ali İhsan Yavuz 'lilere önemli sorular yöneltti. Yavuz şöyle konuştu:

'nun kararına göre, Sandık Başkanları kamu görevlisi olacak. Sandık Başkanları da önceden kimseye verilmeyecek. Verilmemesinin sebebi de sandık başkanlarına baskı yapılmamasından dolayı.

Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki bizde bu listeler vardı. Bizde kararlarını ortaya koyunca şimdi hiç seslerini çıkarmıyorlar.

1) Bu listeleri kimden aldınız?
2) Bu listeler üzerinden ne türden bir çalışma yaptınız, kimlere hangi mesajlar attınız?
3) Bu listeleri size kim verdi bunu da bizim bilmemiz lazım?

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