Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 2 Ocak 2019'da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi; Ceren Damar'ın adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi." açıklamasında bulundu.
Altun'un paylaşımında Erdoğan ile Mustafa Damar'ın telefon görüşme anının videosu da yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.