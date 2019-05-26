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  • Son Güncelleme: 26.05.2019 22:24

Başkan Erdoğan'dan 'ın babasına telefon

Başkan , 2019 Ocak ayında e kurban giden genç akademisyen ’ın dolayısıyla babası ’ı arayarak tekrar başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 2 Ocak 2019'da elim bir e kurban giden genç akademisyen 'ın münasebetiyle babası 'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi; Ceren Damar'ın adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi." açıklamasında bulundu.

Altun'un paylaşımında Erdoğan ile Mustafa Damar'ın telefon görüşme anının videosu da yer aldı.

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