Muğla'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kuzyaka mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 2.4 kilometre altında saat 08.00'de gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

25 MAYIS KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.05.25 08:00:37 37.1473 27.7340 2.4 -.- 3.5 3.6 KUZYAKA-MILAS (MUGLA)

2019.05.25 07:34:41 39.1900 29.4323 8.0 -.- 1.5 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)

2019.05.25 07:27:41 36.0598 29.6718 7.7 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2019.05.25 07:07:24 37.6102 29.4208 10.9 -.- 1.2 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI)

2019.05.25 05:31:10 35.9948 27.5142 29.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ

2019.05.25 05:28:46 38.2530 27.0670 5.3 -.- 1.2 -.- CATALCA-MENDERES (IZMIR)

2019.05.25 05:12:01 37.1405 27.7420 10.6 -.- 1.5 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA)

2019.05.25 04:31:18 38.6713 27.3112 7.8 -.- 1.8 -.- YAGCILAR-(MANISA)

2019.05.25 04:04:53 39.3015 27.8637 10.5 -.- 1.5 -.- GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA)

2019.05.25 01:51:24 39.4487 26.0082 8.3 -.- 1.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

2019.05.25 00:29:10 38.8830 26.4215 8.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2019.05.25 00:18:00 37.8720 21.5628 8.3 -.- 3.9 4.1 YUNANISTAN

2019.05.24 23:34:43 38.8437 26.1340 10.1 -.- 3.5 3.3 EGE DENIZI

2019.05.24 20:51:51 39.1660 27.5793 5.4 -.- 2.6 -.- DARKALE-SOMA (MANISA)

2019.05.24 20:49:22 38.9927 26.1490 9.4 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.05.24 20:32:30 38.7262 27.9767 5.2 -.- 2.4 -.- BEYLER-GOLMARMARA (MANISA)

2019.05.24 19:28:54 41.3412 44.0068 5.0 -.- 3.4 3.4 GURCISTAN

2019.05.24 18:56:24 38.3370 25.6313 3.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2019.05.24 18:16:22 37.8968 29.2097 1.2 -.- 2.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)

2019.05.24 14:38:35 39.1300 29.0475 8.0 -.- 1.8 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)

2019.05.24 14:33:00 37.1302 27.6892 5.0 -.- 1.8 -.- BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)

2019.05.24 14:14:57 37.3903 29.4378 2.4 -.- 2.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)

2019.05.24 13:19:07 35.2788 33.4288 0.0 -.- 1.5 -.- KIBRIS-BESPARMAK