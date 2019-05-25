İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Mayıs günü Bağcılar ve Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bağcılar'da 104, Esenyurt'ta ise 72 kaçak göçmen gözaltına alındı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda ise toplam 348 kaçak göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenlerin işlemleri devam ediyor.
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