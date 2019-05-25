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  • Son Güncelleme: 25.05.2019 09:32

'da operasyonu

'da Bağcılar ve 'ta düzenlenen operasyonlarda 176 gözaltına alındı. Son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda toplam 348 gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Mayıs günü Bağcılar ve 'ta lere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bağcılar'da 104, Esenyurt'ta ise 72 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda ise toplam 348 kaçak göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenlerin işlemleri devam ediyor.


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