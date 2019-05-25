Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbullulara bir uyarı geldi. Son 2 gündür İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın 25 Mayıs'ta devam edeceğini bildiren Meteoroloji, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İstanbul başta olmak üzere Bursa, Samsun, Trabzon ve Erzurum için de sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zamana kadar sürecek? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporları...

İSTANBUL'DA SAĞANAK NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da 25 Mayıs Cumartesi günü hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı şeklinde olacak. Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini belirten Meteoroloji, İstanbul'da pazar günü itibarıyla yağış görülmediğini duyurdu.

İstanbul'da 25 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığı en düşük 16, en yüksek 24 derece olacak.