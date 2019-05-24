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  • Son Güncelleme: 25.05.2019 00:34

'de yola dökülen gübre faciaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var

’nin Körfez ilçesi otoyolunda bir tırdan dökülen gübrinin kayganlaştırdığı yolda 6 araç birbirine girdi. da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Körfez TEM otoyolu otoban gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve plakası belirlenemeyen tırdan yola sıvı halde olan hayvan gübresi döküldü.

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