Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre saat 23.34'te Ege Denizi'nde 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.05.24 23:34:43 38.8437 26.1340 10.1 -.- 3.5 3.3 EGE DENIZI İlksel

2019.05.24 20:51:51 39.1660 27.5793 5.4 -.- 2.6 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2019.05.24 20:49:22 38.9927 26.1490 9.4 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.05.24 20:32:30 38.7262 27.9767 5.2 -.- 2.4 -.- BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2019.05.24 19:28:54 41.3412 44.0068 5.0 -.- 3.4 3.4 GURCISTAN İlksel

2019.05.24 18:56:24 38.3370 25.6313 3.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.05.24 18:16:22 37.8968 29.2097 1.2 -.- 2.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2019.05.24 14:38:35 39.1300 29.0475 8.0 -.- 1.8 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2019.05.24 14:33:00 37.1302 27.6892 5.0 -.- 1.8 -.- BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA) İlksel