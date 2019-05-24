Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.05.2019 23:50
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 00:01

'nde ! son depremler...

Saat 23.34 sularında 'nde 3.4 şiddetinde bir meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre saat 23.34'te 'nde 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.05.24 23:34:43 38.8437 26.1340 10.1 -.- 3.5 3.3 EGE DENIZI İlksel
2019.05.24 20:51:51 39.1660 27.5793 5.4 -.- 2.6 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.05.24 20:49:22 38.9927 26.1490 9.4 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.24 20:32:30 38.7262 27.9767 5.2 -.- 2.4 -.- BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2019.05.24 19:28:54 41.3412 44.0068 5.0 -.- 3.4 3.4 GURCISTAN İlksel
2019.05.24 18:56:24 38.3370 25.6313 3.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.05.24 18:16:22 37.8968 29.2097 1.2 -.- 2.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2019.05.24 14:38:35 39.1300 29.0475 8.0 -.- 1.8 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.05.24 14:33:00 37.1302 27.6892 5.0 -.- 1.8 -.- BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA) İlksel

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEge Denizi'nde deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri