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  • Son Güncelleme: 24.05.2019 20:07

- ilk 11'ler belli oldu!

'in 34. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu.

Beşiktaş - Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu!

'in 34. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Kagawa, Ljajic, Güven, Quaresma, Larin

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Pavelka, Hajradinovic, Trezeguet, Koita

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