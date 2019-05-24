Beşiktaş - Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Kagawa, Ljajic, Güven, Quaresma, Larin
KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Pavelka, Hajradinovic, Trezeguet, Koita
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