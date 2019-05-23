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  • 23.05.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 19:37

'den son dakika uyarısı! 'da...

, ’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Öte yandan 'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Valiliği de , dolu, su baskını ve çatı uçmaları gibi oluşacak muhtemel risklere karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji leri de yurdun bir çok noktası için saat vererek uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara ve Batı Karadeniz'e dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

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