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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 22:33

Emine Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı'nın eşi ile görüştü

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo'nun eşi ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan Abdi Moalim ile görüştü

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Afrika Kültürü İftarı"na katılmak için 'ye gelen ile iftar önesinde görüştü.


Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo'nun eşi Sainab Abdi Moalim

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

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