Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Afrika Kültürü İftarı"na katılmak için Türkiye'ye gelen Sainab Abdi Moalim ile iftar önesinde görüştü.
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo'nun eşi Sainab Abdi Moalim
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.
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