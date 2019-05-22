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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 12:06

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

PKK'ya ağır darbe! Tüm hedefler vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtında, 'lı teröristler tarafından kullanılan hedefler vuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

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