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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 18:22

'da aracı devrildi! 4 asker yaralı

'nın ilçesinde, aracı kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme sonucu 4 asker hafif yaralandı. Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla'da jandarma aracı devrildi

'nın ilçesinde, aracı devrildi.

Mumcular Mahallesi'nden Mazı istikametine seyreden İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

4 ASKER HAFİF YARALI
Kazada, araçtaki 4 asker hafif yaralandı.

Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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