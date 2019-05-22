Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma aracı devrildi.
Mumcular Mahallesi'nden Mazı istikametine seyreden İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
4 ASKER HAFİF YARALI
Kazada, araçtaki 4 asker hafif yaralandı.
Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.