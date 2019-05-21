Üniversitedeki katliamının detayları ortaya çıktı! 4 akademisyeni öldüren caniden kan donduran sözler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi binasında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38) ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y. (35) hakkında hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Volkan Bayar hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', Saadet Aylin Y. hakkında ise 'azmettirme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İkilinin telefon görüşmelerine yer verilen iddianamede Bayar'ın eski eşine, "Rahatla şimdi, vurdum hepsini, rahatla" dediği belirtildi.