İşte ortaöğretimde yeni eğitim sisteminin tüm detayları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni eğitim sisteminde ne gibi değişiklikler yer alıyor? İşte çokça merak edilen yeni sistemin detayları...

DERS SAYILARINDA AZALMA

Yeni eğitim modeli kapsamında ders sayılarında azalma söz konusu olacak.

Yeni eğitim sistemine göre bugün için 15-16 ders okutulan 9. sınıfta ders sayısı 8'e düşürüldü.

15-16 ders okutulan 10. sınıf için ders sayısı 10'a düşürüldü.

12-15 ders okutulan 11. sınıf için ders sayısı 10'a düşürüldü.

12-15 ders okutulan 12. sınıf içinse 7 ders sayısı öngörülmektedir.

HEY (HAYAL-ETKİNLİK-YAŞAM) PROJESİ

Nedir?

HEY içeriğindeki 'Hayal' unsurunun sanatsal aktiviteler, 'Etkinlik' unsurunun fiziksel aktiviteler ve 'Yaşam' unsurunun ise toplumsal fayda çalışmaları ile tanımlanıyor.

Bakan Selçuk'un açıkladığı Hayal-Etkinlik-Yaşam (HEY) temalarında çalışmalarla değerlendirilmek için haftalık 5 saatlik zaman dilimleri planlandı.

Amaç

Bu zamanlar içerisinde öğrencilerin tasarım ve uygulama becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmaları ve toplumsal yarar çalışmalarıyla hayatta alaka kurmaları amaçlanmıştır.

Bu hedefle, 9-11. sınıflarda Haziran ayları ağırlıklı olarak portfolyo, sunum ve değerlendirme çalışmalarına yer verilmiştir.

"Buradaki hedef öğrencilerin yalnızca akademik olarak değil sosyal ve duygusal becerilerinin en üst seviyede gelişiminin sağlanması yoluyla dengeli bir eğitim sisteminin yaratılmasıdır. Bu kapsamda, lisenin ilk üç senesinde haftalık okul zamanı; 35 saati AGEP, 5 saati HEY olmak üzere toplam 40 saat olarak tasarlandı."

Akademik Gelişim Programı

9, 10 ve 11. sınıfları kapsayan "Akademik Gelişim Programı" (AGEP) kapsamında HEY ile birlikte bilgi kuramı ve uygulamaları da ortaöğretim hayatında yer alacak.



ETKİN YÖNLENDİRME​

Yükseköğretim kurumları tarafından yeni eğitim modeli için nelerin yapılması gerektiği konusunda hazırlanan "Etkin Yönlendirme" alt başlığı ise şu şekilde açıklanmaktadır. 'Kişisel Rehberlik, 'Seçmeli Alan Dersleri' ve 'Kariyer Ofisi' şeklinde planlanan etkin yönlendirme sayesinde öğrencilerin yükseköğretim sürecine hazırlanmalarında daha başarılı ve verimli olmaları hedefleniyor.





KARİYER OFİSLERİ

Liselere Kariyer Ofisleri açılacak. Kariyer Ofisleri 9. sınıftan itibaren çocukların kendini tanıyarak (mizaç, yetenek, ilgi, değerler, kişilik ve aile) kariyer profili oluşturmasını sağlayacak. İş ve meslek tanıma yolları, kaynakları öğrencilere öğretilecek. Öğrencilerin kariyer gelişimleri takip edilecek.





YETKİN MEZUN

İşverenlerin yeni eğitim modeli kapsamındaki beklentilerini karşılamak üzere "Yetkin Mezun" alt başlığı ise şunları içermektedir. 'Tasarım Beceri Atölyeleri', 'Sertifika Programları' ve 'Portfolyo' çalışmalarından oluşan bu alt başlıkta ise üniversiteye giremeyen lise mezunlarının işverenler ile buluşturulması amaçlanıyor.



ZORUNLU BİLGİ KURAMI VE YENİLİKÇİ DERSLER

Bilgi Kuramı dersi öğrencilere bilginin doğasını sunarak Diploma Programında özel bir görev üstlenmektedir. Dersin hedefi, öğrencilerin bilgi alanları arasındaki ilişkileri, kendi bakış açılarını ve bilginin paylaşıldığı toplumun bakış açılarını kavramalarını ister.

MEB'in ortaöğretime yönelik bu değiştirilmiş modelinde "bilgi kuramı" konulu bir ders zorunlu hale gelecek. Derslerde yaparak, uygulayarak öğrenmenin ağırlık kazanması hedefleniyor. 12. sınıflar için şimdilik ne olduğu açıklanmamış olan "yenilikçi dersler" getirileceği belirtiliyor.





DERS SEÇME ROBOTU

Yeni eğitim sistemi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden erişilebilen ders seçim sistemi sayesinde 10, 11 ve 12. sınıf ortaöğretim öğrencileri almak istedikleri seçmeli dersleri kolaylıkla belirleyebilecekler.













YENİ SİSTEM SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?​

Ortaöğretim tasarımı kapsamında oluşturulan yeni eğitim modeli için belirlenen uygulama takvimi ise MEB tarafından şu şekilde belirlenmiştir:

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Öğretim Programlarının Çalışılması, 9. Sınıf Ders Kitaplarının ve Materyallerinin Üretilmesi, AGEP Temel-Öğretmen Eğitimlerinin Yapılması ve Sertifikasyonu planlanıyor.

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde 9. Sınıflarda Sistemin Uygulanması, 10. Sınıf Ders Kitaplarının ve Materyallerinin Üretilmesi, AGEP 1 ve AGEP 2 Öğretmen Eğitimlerinin Yapılması ve Sertifikasyonu söz konusu.

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 10. Sınıflarda Sistemin Uygulanması, 11. Sınıf Ders Kitaplarının ve Materyallerinin Üretilmesi, AYEP Öğretmen Eğitimlerinin Yapılması ve Sertifikasyonu, 12. Sınıf Ders Kitaplarının ve Materyallerinin Üretilmesi hedefleniyor.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 11. Sınıflarda Sistemin Uygulanması amaçlanıyor.

2023-2024 eğitim-öğretim döneminde ise; 12. Sınıflarda Sistemin Uygulanması başlayacak.

MATEMATİK ZORUNLU MU? BAKAN SELÇUK YANITLADI

Haber 7'nin haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çok konuşulan matematik dersi zorunlu olmayacak konusuyla ilgili açıklama yaptı. Selçuk, "Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net." açıklamasında bulundu.