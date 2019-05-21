Seçim sonrası vize mesaisi yeniden başlıyor

Türkiye-AB ilişkilerini kilitleyen ve vize serbestisi konusunda en önemli başlıklardan biri olan 'terörün tanımı' konusunda Türkiye'nin bazı esnekliklere gidebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında geçtiğimiz günlerde yapılan 'Reform Eylem Grubu' toplantısında da Terörle Mücadele Kanununda (TMK) yapılacak değişikliklerin gündeme geldiği öğrenildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre toplantıda bu konuda AB yetkilileri ile yapılan görüşmeler hakkında da bilgi verildiği belirtildi. AB'nin toplu gösterilerde puşi veya maske takanlara verilen cezanın Terörle Mücadele Kanununda değil, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre değerlendirilmesini istediği ifade edildi. Reform eylem grubunun toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, böyle bir değişikliğin infaz süreleri açısından sıkıntıya neden olacağını dile getirdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sıcak bakmadığı ancak, 'Üzerinde bir çalışın. Sonra değerlendirelim' dediği TMK'da 'Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanların 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması' öngörülüyor. Bu düzenlemenin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre değerlendirilmesi halinde, ceza sürelerinde alt sınır 6 ay, üst sınır ise 3 yıl olacak.



ADIM ADIM İLERLENECEK

Edinilen bilgilere göre AB'nin vize serbestisi için Türkiye'den istediği kişisel verilerin korunmasına yönelik bazı değişiklikler konusunda ilerleme sağlandı. AB, kişisel verilerin işlenmesinin sadece kamu güvenliğini gerektiren hallerle sınırlı kalmasını istemişti. Türkiye ise bu konuda, hem FETÖ darbesi hem de terörle mücadele nedeniyle bazı istisnalar sağlanmasını gündeme getirmişti. AB yetkilileri ile Türkiye arasında yapılan görüşmelerde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin belli bir noktaya gelindiği, yıl sonuna kadar bu konuda adım atılacağı öğrenildi. Türkiye'nin diğer kriterlerle ilgili ise adım adım gitme görüşünü benimsediği, önce kişisel verilerle ilgili adım atılacağı, sonrasında diğer başlıklar üzerinde çalışma yapacağı belirtiliyor.



SİYASİ ETİK YASASI

Reform eylem grubu toplantısında Siyasetin Finansmanı ve Siyasi Etik Kanununu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu ve seçimler nedeniyle 'kadük' hale gelen düzenleme üzerinde yeniden çalışılma yapılması talimatını verdi.

Türkiye'nin vize serbestisine ilişkin atacağı adımların, Avrupa Parlamentosundaki seçimlerin de etkisiyle, kısa bir zaman diliminde gündeme gelmesi beklenmiyor. Türkiye ile ilgili değerlendirmenin yıl sonuna doğru yapılabileceği ifade ediliyor.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki hafta evvel Külliye'de düzenlenen Reform Eylem Grubu Toplantısı'na başkanlık yapmıştı. Toplantıda, Terörle Mücadele Kanununda (TMK) yapılacak değişikliklerin gündeme geldiği öğrenildi

72 KRİTERDEN 66'SI TAMAM

Türkiye bugüne kadar, AB'nin vize serbestisi için öne sürdüğü 72 kriterden 66'sını yerine getirmiş durumda. Kalan 6 kriter ise 'Kişisel verilerin korunması, terörle mücadele kanununda değişiklik, biyometrik pasaport, siyasi etik yasası, Europol ile anlaşma, geri kabul anlaşması' başlıklarında sıralanıyor.