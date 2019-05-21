Bayramda tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler Türklerden vize istemiyor! (Vizesiz gidilen ülkeler güncel liste)

9 günlük Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken birçok kişi "tatilde nereye gitsem?" sorusuna cevap arıyor. Yurt içi tatil yerlerinde rezervasyonlar şimdiden dolarken, yurt dışı fırsatları ise devam ediyor. Dünyada 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ile 90 gün arası turistik geziler için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısında, 10 ülke ise online vize imkanı ile Türk vatandaşlarına kolaylık sağlıyor. Peki hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler 2019 güncel liste...

21.05.2019 09:29 - Son Güncelleme: 21.05.2019 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





