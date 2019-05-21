Bayramda tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler Türklerden vize istemiyor! (Vizesiz gidilen ülkeler güncel liste)
9 günlük Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken birçok kişi "tatilde nereye gitsem?" sorusuna cevap arıyor. Yurt içi tatil yerlerinde rezervasyonlar şimdiden dolarken, yurt dışı fırsatları ise devam ediyor. Dünyada 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ile 90 gün arası turistik geziler için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısında, 10 ülke ise online vize imkanı ile Türk vatandaşlarına kolaylık sağlıyor. Peki hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler 2019 güncel liste...
Dünyayı keşfetmenin tam zamanı... Dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler.
Pakistan
Online vizeyle 90 gün vizesiz.
Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.
Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.