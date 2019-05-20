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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 06:57

’li ’ün başkan olduğu ’nde gırtlağa dayandı

’li ’ün başkan olduğu ’nin iştiraki MARSU’da elektrik borcu 96 milyon liraya ulaştı. MARSU borcu 4 kez öteledi. Halkın mağdur olmasını istemeyen ise, kente su sağlayan pompalarının elektriğini vermeye devam ediyor.

Belediyenin borcu 96 milyon liraya ulaştı

Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU)'nun 96 milyon liralık elektrik borcunu ödememesi kent sakinlerini mağdur ediyor. Perakende Satış AŞ (Dicle EPSAŞ), MARSU'nun yüklü miktardaki borcuna rağmen, kentteki tüketiciyi mağdur etmemek için içme suyu pompa istasyonlarına enerji verdiğini açıkladı.

PROTOKOLE RAĞMEN MARSU ÖDEME YAPMIYOR
Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, MARSU'nun 96 milyon liralık tan sadece 1 milyon liralık ödeme yaptığına dikkat çekildi. MARSU ile protokol de imzalandığına dikkat çekilen açıklamada, protokol kapsamında Marsu, elektrik borcunun şubat, mart ve nisan aylarına ait 16 milyon liralık kısmının yatırılmasını kabul ettiği, ancak 4 kez uzatılan ödeme tarihlerinde ödeme gerçekleşmediği ifade edildi. Şirket yetkilileri, ödeme olmayınca geçtiğimiz perşembe günü yasa ve yönetmeliklere uygun olarak MARSU'nun elektriklerinin kesildiğini bildirdi.

ELEKTRİK TAM KESİLMEDİ
YenŞafak'ın haberine göre MARSU yöneticilerinin olumsuz tutum ve ödenmeyen borcuna rağmen elektriğin tamamen kesilmediğinin de altı çizildi. Açıklamada, "Ramazan ayında bulunmamız nedeniyle elektrik kesintisi sürekli değil, kontrollü olarak gerçekleştirilmekte. li hemşehrilerimizin mağdur olmaması için iftar ile sahur arasındaki yaklaşık 7 saatlik süre boyunca herhangi bir elektrik kesintisi uygulanmamakta" denildi. Abonelerin tükettikleri elektriğin bedelini düzenli olarak ödemeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Tüketilen elektriğin bedelinin ödenmemesi hizmetin sürdürülebilirliğini sekteye uğratmakta" ifadeleri kullanıldı.

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