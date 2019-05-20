Mersin-Davultepe seferini yapan minibüste henüz kimliği belirlenemeyen bir koca, eşi olduğunu söylediği kadının yüzüne defalarca yumruk attı. Gözyaşları içinde kalan kadını, yolculara aldırmadan yumruklamayı sürdüren adam, kendisine engel olmaya çalışanlara da tehdit ve hakaretler savurdu.

Yumruklu dayağı bir başka kadın yolcu, cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından "Bu kadının 3'üncü sayfa haberlerinden mi sesi olacağız? Müdahale ettik, hakaretlerle üstümüze yürüdü. 'Benim karım değil mi? İstediğimi yaparım' diyerek yüzüne vurmaya devam etti" notu ile paylaştı.

Video kısa sürede yüzlerce kişi tarafından izlenirken, sosyal medya kullanıcıları adamın yakalanıp, cezalandırılması için İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü göreve çağırdı.