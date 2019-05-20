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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 19:30

'de skandal görüntü! "Karım değil mi? İstediğimi yaparım"

'de, yolcu taşımacılığı yapan minibüste bir koca, eşinin yüzüne defalarca yumruk attı. Kendisine tepki gösteren yolcuları, "Benim karım değil mi? İstediğimi yaparım" diyerek tehdit eden kocanın yumruklarını başka bir cep telefonu ile kaydedip, da paylaştı.

Skandal görüntü! Karım değil mi? İstediğimi yaparım

-Davultepe seferini yapan minibüste henüz kimliği belirlenemeyen bir koca, eşi olduğunu söylediği kadının yüzüne defalarca yumruk attı. Gözyaşları içinde kalan kadını, yolculara aldırmadan yumruklamayı sürdüren adam, kendisine engel olmaya çalışanlara da tehdit ve hakaretler savurdu.

Yumruklu dayağı bir başka , cep telefonuyla kaydedip hesabından "Bu kadının 3'üncü sayfa inden mi sesi olacağız? Müdahale ettik, hakaretlerle üstümüze yürüdü. 'Benim karım değil mi? İstediğimi yaparım' diyerek yüzüne vurmaya devam etti" notu ile paylaştı.

Video kısa sürede yüzlerce kişi tarafından izlenirken, sosyal medya kullanıcıları adamın yakalanıp, cezalandırılması için İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü göreve çağırdı.

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