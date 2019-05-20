Avcılar ve Beylikdüzü'nde iki ayrı vatandaşı takip ederek ellerindeki paraları çalıp saniyeler içerisinde kaybolan kapkaç çetesi yakalandı. Çete, ilk olaylarını geçen yıl ağustos ayında Avcılar'da gerçekleştirdi. İddialara göre Z.K. isimli şahıs bankadan çektiği 40 bin lirayla aracından inip evine doğru giderken arkasından gelen yüzü maskeli biri elindeki parayı alıp kaçtı. Kapkaççı bir süre sonra kendisini bekleyen araca binip olay yerinden uzaklaştı.

KAPKAÇÇIYA ATEŞ ETTİ AMA ENGEL OLAMADI

İkinci olay ise Beylikdüzü'nde geçtiğimiz mart ayında meydana geldi. İddialara göre A.V.T isimli yaşlı adam tapu dairesinde işlemlerinin gerçekleştirdikten sonra araçla evine geldi. T. araçtan indiği sırada arkasından gelen bir kişi elindeki para dolu çantayı alıp kaçtı. İçerisinde bulunan 45 bin lira ile kaçan şüpheli kendisini bekleyen araca binip olay yerinden uzaklaştı. A.V.T. araca ateş etti ancak kaçmalarına engel olamadı.

İKİSİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince olaylar üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler çalışmalarına devam ederken Avcılar'daki olayın gerçekleştirildiği araç Ocak ayında polis kontrolünden kaçmaya çalışırken ateş edilerek yakalandı. Araçta sahte plakalar ve kapkaç olayında kullanılan elbiseler ele geçirildi. Araçta yakalanan iki kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

LÜKS REZİDANSTA ALEM YAPARKEN YAKALANDI

Çalışmalarına devam eden Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı iddia edilen diğer şüpheliler Muhammed T. ve Servet K. ve Mahmut Z.' yi yakalamak için önceki gün operasyon başlattı. Muhammed T. Beylikdüzü'nde lüks rezidansta yakalanırken iki kişide Esenyurt'ta gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SABAH