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  • 20.05.2019 18:53
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 18:53

çetesinin lideri rezidansta alem yaparken yakalandı

İstanbul Beylikdüzü ve Avcılar'da Tapu Kadastro dairesinden çıkan vatandaşları evine kadar takip edip elindeki parayı alıp kaçan çete çökertildi. Yankesicilik ve ekiplerince Beylikdüzü'nde lüks rezidansta yakalanan şüpheli Muhammed T. ve beraberindeki iki kişi adliyeye sevk edildi.

Çete lideri alem yaparken yakalandı

Avcılar ve Beylikdüzü'nde iki ayrı vatandaşı takip ederek ellerindeki paraları çalıp saniyeler içerisinde kaybolan çetesi yakalandı. Çete, ilk olaylarını geçen yıl ağustos ayında Avcılar'da gerçekleştirdi. İddialara göre Z.K. isimli şahıs bankadan çektiği 40 bin lirayla aracından inip evine doğru giderken arkasından gelen yüzü maskeli biri elindeki parayı alıp kaçtı. Kapkaççı bir süre sonra kendisini bekleyen araca binip olay yerinden uzaklaştı.

KAPKAÇÇIYA ATEŞ ETTİ AMA ENGEL OLAMADI
İkinci olay ise Beylikdüzü'nde geçtiğimiz mart ayında meydana geldi. İddialara göre A.V.T isimli yaşlı adam tapu dairesinde işlemlerinin gerçekleştirdikten sonra araçla evine geldi. T. araçtan indiği sırada arkasından gelen bir kişi elindeki para dolu çantayı alıp kaçtı. İçerisinde bulunan 45 bin lira ile kaçan şüpheli kendisini bekleyen araca binip olay yerinden uzaklaştı. A.V.T. araca ateş etti ancak kaçmalarına engel olamadı.

İKİSİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve ekiplerince olaylar üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler çalışmalarına devam ederken Avcılar'daki olayın gerçekleştirildiği araç Ocak ayında polis kontrolünden kaçmaya çalışırken ateş edilerek yakalandı. Araçta sahte plakalar ve kapkaç olayında kullanılan elbiseler ele geçirildi. Araçta yakalanan iki kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

LÜKS REZİDANSTA ALEM YAPARKEN YAKALANDI
Çalışmalarına devam eden Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı iddia edilen diğer şüpheliler Muhammed T. ve Servet K. ve Mahmut Z.' yi yakalamak için önceki gün operasyon başlattı. Muhammed T. Beylikdüzü'nde lüks rezidansta yakalanırken iki kişide 'ta gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SABAH

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