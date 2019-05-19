"Tosun" lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'nin en azılı dolandırıcısı olarak hafızalara kazındı. Kurduğu "Çiftlik Bank" adlı saadet zinciriyle binlerce kişiyi dolandırdı. 132 bin 222 kişiden toplam 1 milyar 139 milyon lira toplayıp, yurt dışına kaçtı. Firari hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. 7'si firari 48 şüpheli için yargı süreci başladı. Gözler ise 'Tosun'a odaklandı. Vurgun paralarıyla Dubai'de Kolombiyalı mankenlerle tatil yapan Mehmet Aydın'ın yeni görüntülerine ulaşıldı.
Aydın'ın, kayıplara karışmadan birkaç ay önce evlendiği eşi Sıla Aydın'la nişan töreninde çekilen fotoğraflardan klip hazırladığı ortaya çıktı. Klipte çiftin mutlu anları yer aldı. Aydın çiftinin ayrıca telefonda yüz değiştirme uygulamalarıyla şekilden şekle girerek eğlendikleri saptandı.
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanan Sıla Aydın, daha sonra tahliye edilmişti.
Aydın'ın, kayıplara karışmadan birkaç ay önce evlendiği eşi Sıla Aydın'la nişan töreninde çekilen fotoğraflardan klip hazırladığı ortaya çıktı. Klipte çiftin mutlu anları yer aldı. Aydın çiftinin ayrıca telefonda yüz değiştirme uygulamalarıyla şekilden şekle girerek eğlendikleri saptandı.
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanan Sıla Aydın, daha sonra tahliye edilmişti.
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