Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.05.2019 15:09
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 15:09

: 'da korkutan ! ...

haberine göre ünlü tatil bölgesi olan 'nın ilçesinde 4 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli bir panik yaşanırken can ve mal kaybı olmadığı bilgisi verildi.

Bodrum'da korkutan deprem

'nın ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'te merkez üssü Gökova Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Bodrum'da korkutan deprem! Son depremler...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri