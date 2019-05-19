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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 07:26

uyardı: Sıcaklıklar 6 derece birden artacak | 20 Mayıs Pazartesi

Son dakika... 'den yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin batısından başlayarak sıcaklıklar 2 ila 6 derece birden artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkili olurken, orta ve doğu Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre 20 Mayıs Pazartesi ...


Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, , , , Bingöl ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu

ANKARA 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu

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