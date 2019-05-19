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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 07:08

'de 'nın yapıldığı binaya Erdoğan posteri

'de 'nın yapıldığı binaya bir grup aktivist tarafından dev Erdoğan posteri asıldı. İşgalci polisler posteri kaldırdı.


'de gerçekleşen bir çok ya da sahne oldu. İzlanda adına yarışan Hatari Grubu atkısıyla sahneye çıkarken, İşgalci İsrail yarışmanın yapıldığı salonda protestoculardan nasibini aldı.

ESC Halle Kongre Merkezine sabah saatlerinde İsrail Başbakanı Netanyahu için crime minister "suç başkanı" yazan bir poster asıldı. Salonun üst katına ise İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için Başkan Edoğan'ın posteri asıldı.

İsrail askerleri kısa süre içinde bu posteri kaldırdı.

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