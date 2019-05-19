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100 yıllık gurur

Kurtuluşun simge şehri , bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük kutlamasına ev sahipliği yapacak.

100 yıllık gurur
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü, devletin zirvesini bir araya getirecek. 82 milyon ruhuyla kenetlenecek. 'daki görkemli kutlamalarda Genel Başkanı ile Genel Başkanı da yer alacak. Milli Mücadele'nin başlangıcının yüzüncü yılı için muhteşem anma etkinlikleri yapılacak. gemisiyle 'dan Samsun'a doğru yola çıkan 200 genç, Erdoğan tarafından karşılanacak. Gün boyunca Türk Yıldızları Samsun semalarında gösteri yapacak.

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