100 yıllık gurur

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü, devletin zirvesini bir araya getirecek. 82 milyon milli mücadele ruhuyla kenetlenecek. Samsun'daki görkemli kutlamalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer alacak. Milli Mücadele'nin başlangıcının yüzüncü yılı için muhteşem anma etkinlikleri yapılacak. Piri Reis gemisiyle İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkan 200 genç, Erdoğan tarafından karşılanacak. Gün boyunca Türk Yıldızları Samsun semalarında gösteri yapacak.
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