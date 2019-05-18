Muhtarlık seçimlerini ayıralım

Başkan Erdoğan, İstanbul'da muhtarlarla düzenlenen iftarın ardından açıklamalar yaptı. Erdoğan, İstanbul seçimlerinin neden iptal edildiğine ilişkin, "42 bine tekabül eden 123 sandık ortaya çıkmıştır. 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir. Çünkü oylar çalındı. Farkın 13 binlere düşmüş olmasını kendileri de itiraf ediyor. 29 binden 13 bine kadar iniyor. Burada bir şaibe yok mu? Bir şeyler çalınmadı mı? 16 bin oy çalındı. Öyleyse yenilenmesi şartına buna benzer birçok usulsüzlükler sebebiyle YSK haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir" dedi. Başkan, muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar olduğunu söyledi.
SEVGİ SELİ
Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı.
EYT AÇIKLAMASI: ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılaştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, seçim koordinasyon merkezinin hazırladığı program için Eyüpsultan'da bulunduğunu açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar için daha önce "Biraz sabır" dediği hatırlatılan Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" açıklamasını yaptı.
SEVGİ SELİ
Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı.
EYT AÇIKLAMASI: ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılaştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, seçim koordinasyon merkezinin hazırladığı program için Eyüpsultan'da bulunduğunu açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar için daha önce "Biraz sabır" dediği hatırlatılan Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" açıklamasını yaptı.
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