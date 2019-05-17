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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 17:20

Son dakika: 'te 'ya operasyon! 'de aranan etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında ’in Eruh kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 'de aranan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından, 'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin de aranan olduğunun belirlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eruh ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Rojbin Gever Mizgin" kod adlı Raife Kutlak olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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