Bilecik Belediyesini AK Parti'den devralan CHP'li başkan Semih Şahin, geçtiğimiz ay ilk icraat olarak, duvarlardaki Osmanlı minyatür ve motiflerini kazıtmıştı. Şahin'in Osmanlı padişahları için asılan bilgi tabelalarını da indirdiği ortaya çıktı. Osmanlının son dönem eserlerinden biri olan Bilecik'teki tarihî konak, 2005'te restore edilerek Belediye Başkanlığı binasına çevrildi.
Tescilli bina, aslına uygun olarak yenilendi. Binanın girişine Osmanlı minyatür ve motifleri konuldu; koridorlarına da Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu simgeleyen süslemeler ve bilgi tabelaları yerleştirildi. CHP'li Semih Şahin, Başkan seçildikten sonra ilk iş olarak, belediye binasının girişindeki duvara asılı olan üç Osmanlı minyatürünü kazıttı.
CHP'li başkanın bu hareketine vatandaşlar ve Bilecik'te üç dönem belediye başkanlığı yapan AK Partili Selim Yağcı tepki göstermişti. Yağcı, "Abdülhamid Han tarafından yapılan binada oturmayı yadırgamıyor ama Osmanlıya tahammül edemiyor. İşte CHP zihniyeti bu" diyerek tepkisini dile getirmişti.
BİLGİLENDİRME TABELALARINI DA KALDIRTTI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre CHP'li Başkan Semih Şahin'in koridorlardaki Osmanlı Padişahlarına ait bilgilendirme tabelalarını da kaldırdığı ortaya çıktı.
OSMANLI MİNYATÜR VE MOTİFLERİNİ KAZITMIŞTI
CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin seçimden sonra ilk iş olarak duvarlardaki Osmanlı minyatür ve motiflerini kazıtmış, vatandaşlar isyan bayrağını açmıştı.
Tescilli bina, aslına uygun olarak yenilendi. Binanın girişine Osmanlı minyatür ve motifleri konuldu; koridorlarına da Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu simgeleyen süslemeler ve bilgi tabelaları yerleştirildi. CHP'li Semih Şahin, Başkan seçildikten sonra ilk iş olarak, belediye binasının girişindeki duvara asılı olan üç Osmanlı minyatürünü kazıttı.
CHP'li başkanın bu hareketine vatandaşlar ve Bilecik'te üç dönem belediye başkanlığı yapan AK Partili Selim Yağcı tepki göstermişti. Yağcı, "Abdülhamid Han tarafından yapılan binada oturmayı yadırgamıyor ama Osmanlıya tahammül edemiyor. İşte CHP zihniyeti bu" diyerek tepkisini dile getirmişti.
BİLGİLENDİRME TABELALARINI DA KALDIRTTI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre CHP'li Başkan Semih Şahin'in koridorlardaki Osmanlı Padişahlarına ait bilgilendirme tabelalarını da kaldırdığı ortaya çıktı.
OSMANLI MİNYATÜR VE MOTİFLERİNİ KAZITMIŞTI
CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin seçimden sonra ilk iş olarak duvarlardaki Osmanlı minyatür ve motiflerini kazıtmış, vatandaşlar isyan bayrağını açmıştı.
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